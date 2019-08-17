2019-08-17T16:14:50+03:00
Происшествия

В Баренцевом море пограничники спасли потерявшую ход моторную лодку

Трех рыбаков подвел двигатель их катерка
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Потерявшую ход лодку пограничники доставили в Ура-Губу. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому районуПотерявшую ход лодку пограничники доставили в Ура-Губу. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
Изменить размер текста:

Морская прогулка в минувшую пятницу не задалась для трех рыбаков, решивших полюбоваться красотами губы Уры в Баренцевом море, а заодно поудить рыбку. К счастью, на помощь терпящим бедствие северянам вовремя подоспели пограничники.

- В 23:30 16 августа от оперативного дежурного регионального МЧС поступила информация, что в Баренцевом море в 12 километрах от поселка Ура-Губа терпит бедствие моторная лодка ТТ0898 с тремя рыбаками на борту. Судно потеряло ход и не могло самостоятельно добраться до берега, - рассказывают подробности спасательной операции в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Патрульный катер, незамедлительно вышедший им на помощь, нашел терпящих бедствие чуть больше чем через час в районе острова Шалим. Как рассказали, спасенные северяне, у лодки отказал мотор, и она потеряла управление. К счастью, все закончилось благополучно. Судно ошвартовали у причалов в Ура-Губе, а спасенных пограничниками людей осмотрел фельдшер – медицинская помощь им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семиклассник из Мурманск сбил на мотоцикле собаку в деревне на Псковщине
Нужна помощь в покупке козьего молока для лосенка Гриши из Полярных Зорь
От Кандалакши до Никеля: Зоозащитники отмечают День бездомных животных
МЕХА: теория цвета
В Мурманске 25-летнего водителя BMW нашли живым
В расписание автобусов до аэропорта «Мурманска» добавилось еще два рейса
Прокуратура нашла ответственных за то, что в Туапсе забыли мальчика из Верхнетуломского
Полиция Мурманска проверяет подростка, который неадекватно вел себя на улице
Жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада
В Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня"
Пропавшего почти три недели назад школьника из Кандалакши нашли в Подмосковье
Каракуль - в моде!
В полной темноте: В Мурманске пройдет благотворительная акция для бездомных животным
В загсе Мурманска временно не разводили северян
В Подмосковье полуторагодовалый мурманчанин утонул в канаве