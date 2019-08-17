В Баренцевом море пограничники спасли потерявшую ход моторную лодку

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-17T16:14:50+03:00

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Морская прогулка в минувшую пятницу не задалась для трех рыбаков, решивших полюбоваться красотами губы Уры в Баренцевом море, а заодно поудить рыбку. К счастью, на помощь терпящим бедствие северянам вовремя подоспели пограничники.

- В 23:30 16 августа от оперативного дежурного регионального МЧС поступила информация, что в Баренцевом море в 12 километрах от поселка Ура-Губа терпит бедствие моторная лодка ТТ0898 с тремя рыбаками на борту. Судно потеряло ход и не могло самостоятельно добраться до берега, - рассказывают подробности спасательной операции в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Патрульный катер, незамедлительно вышедший им на помощь, нашел терпящих бедствие чуть больше чем через час в районе острова Шалим. Как рассказали, спасенные северяне, у лодки отказал мотор, и она потеряла управление. К счастью, все закончилось благополучно. Судно ошвартовали у причалов в Ура-Губе, а спасенных пограничниками людей осмотрел фельдшер – медицинская помощь им не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU