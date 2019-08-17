От Кандалакши до Никеля: Зоозащитники отмечают День бездомных животных

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-17T12:31:38+03:00

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- Праздник, которого не должно было быть, - так говорят о Дне бездомных животных волонтеры Оленегорского приюта «Территория добра».

Но он есть, несмотря на все старания зоозащитников. Именно поэтому, северяне, посвятившие свою жизнь их спасению, предлагают отметить его добрыми делами.

Сухой и влажный корм, амуницию, миски и деньги на стерилизацию и лечение подопечных сегодня, 17 августа, можно принести во все библиотеки Апатитов в рамках акции «Корзина добра» и на театральный дворик в Кировске с 13:00 до 15:00. Привезти подарки можно и в Мончегорский общественный приют «Дом с хвостом», предварительно предупредив о своем визите по телефону 8-921-042-63-23. Ждут помощников и в Никельском приюте «Лапки и Усики», а тех, у кого есть желание помочь, но нет времени, могут перевести посильную сумму на карту 5469 4100 1623 2799 (владелец Бирюкова Татьяна Александровна), которая привязана к мобильному телефону +7-909-561-74-50.

Отметить День бездомных животных собираются и в приюте Мурманска, что на Автопарковом проезде,20, предлагая повоскресничать 18 августа.

- В программе уборка, уход за собаками и кошками и чаепитие после трудов праведных. Время сбора с 15:00 до 16:00. О своем участие в мероприятии просьба сообщить по телефону 8-921-271-93-93, - приглашает руководитель приюта Оксана Анчишкина.

Ну, и, конечно, мурманчан ждут в «Прятки №1» на Инженерной, 22 18 августа в 13:00. Именно там, напомним, пройдет благотворительный праздник, который организовала «группа волонтеров Лизы Титовой».

ИСТОЧНИК KP.RU