Овчина премиум
С 4 по 8 сентября в Выставочном павильоне «МурманЭКСПО» — Новоторжская ярмарка. Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Для вас — много новых моделей шуб из мутона, нутрии, стриженой нутрии, каракуля, норки иовчины премиум.
Овчина премиум — это шкуры ягнят с особым методом стрижки.
Шубы коллекции «Уроки французского» легкие, мех нежный, словно бархат. НОВИНКИ овчины премиум во всем!
Модные цвета — изумруд, лиловый, синий.
Новые фасоны курток, полупальто и пальто.
Уникальная технология обработки меха овчины, муаровый рисунок.
Цены от 33 до 59 тыс. руб.
Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия. Рассрочка. Кредит.**
За шубой на Новоторжскую ярмарку!
4 — 8 сентября 2019, ср. — вс., 10:00 — 20:00
Выставочный павильон «МурманЭКСПО»
Мурманск, Кольскии пр-т, 51
8(800) 222 63 92 (звонок бесплатный)
www.shubu.ru
*Рассрочка Кредит 000 “Русфинансванк”,
лиц, ЦБ РФ Мя1792 от 13.022013
ИСТОЧНИК KP.RU