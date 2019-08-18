2019-08-16T18:11:50+03:00
Общество

Овчина премиум

Новая коллекция шуб
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С 4 по 8 сентября в Выставочном павильоне «МурманЭКСПО» — Новоторжская ярмарка. Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Для вас — много новых моделей шуб из мутона, нутрии, стриженой нутрии, каракуля, норки иовчины премиум.

Овчина премиум — это шкуры ягнят с особым методом стрижки.

Шубы коллекции «Уроки французского» легкие, мех нежный, словно бархат. НОВИНКИ овчины премиум во всем!

Модные цвета — изумруд, лиловый, синий.

Новые фасоны курток, полупальто и пальто.

Уникальная технология обработки меха овчины, муаровый рисунок.

Цены от 33 до 59 тыс. руб.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия. Рассрочка. Кредит.**

За шубой на Новоторжскую ярмарку!

4 — 8 сентября 2019, ср. — вс., 10:00 — 20:00

Выставочный павильон «МурманЭКСПО»

Мурманск, Кольскии пр-т, 51

8(800) 222 63 92 (звонок бесплатный)

www.shubu.ru

*Рассрочка Кредит 000 “Русфинансванк”,

лиц, ЦБ РФ Мя1792 от 13.022013

ИСТОЧНИК KP.RU

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