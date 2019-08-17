МЕХА: теория цвета

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-16T17:57:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Интервью с Чешковой А. В.

Натуральный мех древнейший материал, который использует человечество. Какова причина такой популярности?

Чешкова А.В.: Я думаю, что это связано в первую очередь со свойствами меха. Люди любят блеск натурального волоса, теплоустойчивой, пушистость, мягкость и комфортность. Синтетические и искусственные меха не обеспечивают этой роскоши. Только натуральный мех.

Человеку всегда свойственно все совершенствовать, улучшать. Коснулись ли обработки меха новые технологии?

.

Какие же новые свойства благодаря современным технологиям получит мех? Чешкова А.В.: В первую очередь высокое качество меха. Благодаря современной промышленной химии и механическим операциям, таким как стрижка, перфорация и выщипывание, грубый волос превращается в мягкий и тонкий. Технологии крашения позволяют оживлять цвет меха, подчеркивать его богатые естественные цвета или создавать фантазийные орнаменты методом печати. Современная продукция удивляет. Например, трафаретное крашение на норке с высококачественным отбеливаем позволяет сохранить кожевую ткань и не изменяет эластичности и гибкости.

Покупатели, выбирая себе шубу часто задаются вопросом: какой мех предпочесть. Крашенный или натуральный? Ваше мнение по этому поводу?

Чешкова А.В.: Это дело вкуса. Любая технология облагораживания меха должна быть направлена на сохранение ценнейших технических свойств, таких, как прочность, эластичность, устойчивость к истиранию, влажным воздействиям и химчисткам. Сегодня востребованы как ценные виды меха — норка, лисица, куница, каракуль, - так и более доступные по цене мутон и нутрия. Выигрышное колорирование позволяет получать качественную продукцию. Некоторые технологии крашения способствует даже упрочнению волоса и кожевой ткани. Грамотное дизайнерское решение стирает разницу между крашеным и натуральным мехом.

Какие вы можете дать рекомендации тем, кто носит натуральный мех?

.

Для справки: Чешкова Анна Владимировна — доктор технических наук, профессор кафедры «Химическая технология волокнистых материалов» Ивановского государственного химико-технологического университета.

.

4 — 8 сентября 2019, ср. — вс., 10:00 — 20:00

Выставочный павильон «МурманЭКСПО»

Мурманск, Кольскии пр-т, 51

8(800) 222 63 92 (звонок бесплатный)

www.shubu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU