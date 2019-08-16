В Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня"

СЕГОДНЯ 17:13 2019-08-16T16:42:08+03:00

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Утро в гарнизоне Оленья Губа началось с тревожных новостей. У дома № 42 на улице Дьяченко нашли подозрительный предмет. Из-за него многоэтажку, в которой прописано 117 человек, пришлось эвакуировать. На месте работали экстренные службы.

Оказалось, что тревога была ложной. Подняли ее из-за коробки с надписями "Открой меня" и "Подожги меня". Внутри не оказалось ничего опасного - только бумажная стружка. Поэтому уже скоро саперы разрешили жильцам вернуться в дом.

Вероятнее всего, коробку на улице оставили дети, а вот взрослым она более чем не понравилась.

Напомним, в июне участок рядом с Рябиновой аллей в Мурманске оцепили из-за коробки с конфетами и игрушками. А в феврале спецслужбы были стянуты на Кольский мост, где в тумане показалась подозрительной коробка в тумане.

ИСТОЧНИК KP.RU