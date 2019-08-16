2019-08-16T14:28:13+03:00
Общество

Северный морской путь вошел в 20 интереснейших маршрутов мира

Британское издание отвело ему 18 строчку рейтинга
Елена МОЛОДЦОВА
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Арктическое приключение по Северному морскому пути привлекает все больше иностранцев. Фото: wanderlust.co.ukАрктическое приключение по Северному морскому пути привлекает все больше иностранцев. Фото: wanderlust.co.uk
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В последнее время Арктика в целом и Мурманская область в частности пользуются большой популярностью у иностранцев. Напомним, Кольское Заполярье и Кировск борются за звание лучшего туристического направления России на портале журнал National Geographic Traveler. А, тем временем, британское издание Wanderlust включило Северный морской путь в список 20 интереснейших круизных маршрутов, поместив его на 18 строчку рейтинга.

- Круиз по Северо-Восточному проходу – это арктическое приключение, о котором мало кто знает. Оно займет от 25 до 28 дней. В конце лета (с июля по сентябрь) есть узкое окно, когда морской лед растает достаточно, чтобы пропустить круизные лайнеры, - описывает путешествие Wanderlust. - До 2014 года только российские ледоколы имели право проходить этот исторический арктический маршрут. Но теперь он открыт и для иностранных лайнеров. Поездки начинаются в Анадыре (Россия) или Номе (Аляска) и продолжаются через Чукотское море в Мурманск. По пути туристы смогут насладиться видом поселений эскимосов на мысе Дежнева, полярными медведями на острове Врангеля и флорой острова Медвежий, а еще ледяными полями Карского и Баренцева морей.

Видимо эта арктическая экзотика и позволила Севморпути войти в этот список наравне с Галапагосскими островами в Эквадоре, морем Кортеса в Мексике и норвежским архипелагом Шпицберген.

ИСТОЧНИК KP.RU

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