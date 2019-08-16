2019-08-16T14:11:48+03:00
Происшествия

В Мурманске горит девятиэтажный дом

Спасатели эвакуировали из вспыхнувшего дома пять человек [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Спасатели эвакуировали из квартиры, в которой и начался пожар, человека. Фото: Мурманск ДТП ЧПСпасатели эвакуировали из квартиры, в которой и начался пожар, человека. Фото: Мурманск ДТП ЧП
Изменить размер текста:

Пролетевшие по столице Заполярья пожарные машины с сиренами в сторону Ленинского района заметили многие жители и гости города. Машины бросались врассыпную, заслышав вой сирены. И не зря! Спешить огнеборцам, действительно, было куда.

- В 11:55 16 августа поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Мурманск, улица Ивченко, дом 5. На место незамедлительно выехали два отделения пожарной части №11, автолестница и одно отделение пожарной части №4, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Подоспевшие на помощь людям спасатели эвакуировали из горящего дома пять человек, один из которых находился в той самой злополучной квартире. Медицинская помощь им не понадобилась. С огнем пожарным удалось справиться довольно быстро - через 40 минут.

- Тушение пожара осложнило большое количество книг в одной из комнат. Сейчас наши сотрудники ликвидируют мелкие очаги, и оценивают площадь пожара и ущерб нанесенный пламенем, - уточнил Баринов.

В Мурманске горит девятиэтажка.Фото: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Мурманска проверяет подростка, который неадекватно вел себя на улице
Жители Полярного не сообщили полиции об извращенце у детского сада
В Оленьей Губе эвакуировали жилой дом из-за коробки с надписью "Подожги меня"
Пропавшего почти три недели назад школьника из Кандалакши нашли в Подмосковье
Каракуль - в моде!
В полной темноте: В Мурманске пройдет благотворительная акция для бездомных животным
В загсе Мурманска временно не разводили северян
В Подмосковье полуторагодовалый мурманчанин утонул в канаве
Северный морской путь вошел в 20 интереснейших маршрутов мира
Мурманчан зовут принять участие во флешмобе, посвященному Дню флага России
Мурманский аварийно-спасательный отряд спас мужчину с помощью костра
В Мурманске ищут 25-летнего водителя BMW
В Гаджиево выкинули на свалку «Почетных граждан ЗАТО Скалистый»
Под Североморском-3 подожгли мусор в лесу
Победитель проекта "Танцы" на ТНТ на ледоколе "50 лет Победы" поехал к Северному полюсу
Тюменскому ветерану помогли увидеть могилу отца, находящуюся в Мурманской области
В ЗАТО Александровск эвакуируют жилой дом, в котором живет 117 человек
2021 год в Мурманской области хотят объявить Годом науки и инноваций
Первая в мире плавучая АЭС уйдет из Мурманска на Чукотку 23 августа
Дубль два: В Кандалакше рейсовый автобус не смог разъехаться с экскаватором
В заброшенном доме Санкт-Петербурга нашли тело жителя Мурманской области
Синоптики выяснили, каким будет климат в Мурманске к 2100 году
Фасады трех домов в Кировске превращают в арт-объекты
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
В Мурманской области отсортировали 430 тонн мусора
На дороге между Оленегорском и Пулозером Mitsubishi сбил идущего по обочине пешехода
Мурманчанин вытащил 130 тысяч рублей из сумки с кабинете судебного пристава, испугавшись тюрьмы