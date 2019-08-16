В Мурманске горит девятиэтажный дом

СЕГОДНЯ 13:57 2019-08-16T14:11:48+03:00

Спасатели эвакуировали из квартиры, в которой и начался пожар, человека. Фото: Мурманск ДТП ЧП

Спасатели эвакуировали из вспыхнувшего дома пять человек [видео]

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Пролетевшие по столице Заполярья пожарные машины с сиренами в сторону Ленинского района заметили многие жители и гости города. Машины бросались врассыпную, заслышав вой сирены. И не зря! Спешить огнеборцам, действительно, было куда.

- В 11:55 16 августа поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Мурманск, улица Ивченко, дом 5. На место незамедлительно выехали два отделения пожарной части №11, автолестница и одно отделение пожарной части №4, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

Подоспевшие на помощь людям спасатели эвакуировали из горящего дома пять человек, один из которых находился в той самой злополучной квартире. Медицинская помощь им не понадобилась. С огнем пожарным удалось справиться довольно быстро - через 40 минут.

- Тушение пожара осложнило большое количество книг в одной из комнат. Сейчас наши сотрудники ликвидируют мелкие очаги, и оценивают площадь пожара и ущерб нанесенный пламенем, - уточнил Баринов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/726361" frameborder="0"></iframe> В Мурманске горит девятиэтажка.Фото: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU