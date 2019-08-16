В Мурманске горит девятиэтажный дом
Пролетевшие по столице Заполярья пожарные машины с сиренами в сторону Ленинского района заметили многие жители и гости города. Машины бросались врассыпную, заслышав вой сирены. И не зря! Спешить огнеборцам, действительно, было куда.
- В 11:55 16 августа поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Мурманск, улица Ивченко, дом 5. На место незамедлительно выехали два отделения пожарной части №11, автолестница и одно отделение пожарной части №4, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
Подоспевшие на помощь людям спасатели эвакуировали из горящего дома пять человек, один из которых находился в той самой злополучной квартире. Медицинская помощь им не понадобилась. С огнем пожарным удалось справиться довольно быстро - через 40 минут.
- Тушение пожара осложнило большое количество книг в одной из комнат. Сейчас наши сотрудники ликвидируют мелкие очаги, и оценивают площадь пожара и ущерб нанесенный пламенем, - уточнил Баринов.
В Мурманске горит девятиэтажка.Фото: Мурманск ДТП ЧП! другой источник
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