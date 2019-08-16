2019-08-16T14:29:08+03:00
Общество

Мурманчан зовут принять участие во флешмобе, посвященному Дню флага России

По всей стране люди выкладывают в сеть фотографии себя с триколором
Валерия САМОЙЛОВА
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Выкладываем в сеть свои фото с триколором и участвуем во флешмобе. Фото: соцсетиВыкладываем в сеть свои фото с триколором и участвуем во флешмобе. Фото: соцсети
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22 августа во всей стране будет отмечаться День Российского флага. В честь этого праздника, жителей Мурманска приглашают поучаствовать во всероссийском флешмобе. Звезды, блогеры уже присоединились к акции. Теперь это можете сделать и вы. Для этого надо выложить в социальные сети свою фотографию с флагом Российской Федерации и хэштегами #Флагмоегогосударства, #Мойфлаг.

Праздничный концерт начнется в Мурманске в 13:00 в сквере на улице Ленинградской. Гостей ждут выступления творческих коллективов, песни о России и родном крае, поздравление от правительства Заполярья, интерактивные площадки и фотозона. Также, муниципальные библиотеки города подготовили квесты и выставки, тематические обзоры и викторины. Различные молодежные акции и флешмобы пройдут и в других городах Кольского полуострова.

День Государственного флага отмечается с 20 августа 1994 года. Российского триколор раскрашен в цвета: белый означает чистоту, мир и совершенство; синий - веру и постоянство; красный символизирует энергию и силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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