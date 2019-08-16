Полиция Мурманска проверяет подростка, который неадекватно вел себя на улице

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-16T16:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Мурманска заинтересовалась подростком, которого заметили в понедельник у школы №41 в Мурманске на улице Героев североморцев. Школьник примерно 13 лет на вид вел себя неадекватно.

- Бегал в трусах, носках и телефоном в руках.... Кидался под качель, где катался ребенок, под колеса автомобиля. За ним бегали другие подростки, которые сказали, что ему таблетку продал мужчина, и он ее, не от большого ума, съел, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Ольга Базанова.

На место сразу вызвали скорую помощь и полицию. Стражи порядка остановили ребенка.

- В данный момент проводится проверка, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

В том числе школьника проверят на употребление запрещенных веществ. Результаты экспертизы будут в ближайшее время. Помимо этого в деталях случившегося разбираются с родителями подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU