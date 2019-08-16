2019-08-16T08:25:58+03:00
Общество

Под Североморском-3 подожгли мусор в лесу

Это заметили проезжавшие рядом водители и стали тушить пожар
Ника СВЕТЛОВА
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Неизвестные чуть не спалили лес под Североморском-3, когда устроили свалку и подожгли ее. Фото: vk.com/murmanskgroupНеизвестные чуть не спалили лес под Североморском-3, когда устроили свалку и подожгли ее. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Несанкцинированные свалки то и дело появляются в разных уголках Мурманской области. Этим летом волонтеры активно убирают родной полуостров. Но не все северяне проникаются добрым делом. Для некоторых это не повод отвезти мусор на свалку.

Так, 15 августа водители заметили в лесу у Североморска-2 дым. Решили остановиться и посмотреть. И не зря.

- Неизвестные вывалили мусор в лесу и подожгли. Мы не остались равнодушными и потушили. Мусор, к сожалению, не вывезли... - сообщил житель области в группе "Мурманск".

Последствия такого свинства могли быть печальные. В Мурманской области сохраняется опасность лесных пожаров. Например, 16 и 17 августа чрезвычайный класс сохраняется в центральной части Кольского района.

По данным МЧС по Мурманской области, с начала сезона на полуострове случилось уже 20 лесных пожаров, огонь прошел площадь 97,5 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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