2019-08-16T08:19:08+03:00
Звезды

Победитель проекта "Танцы" на ТНТ на ледоколе "50 лет Победы" поехал к Северному полюсу

Ильшат Шабаев отправился в путешествие вместе с женой
Мария ПАШЕНКОВА
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Ильшат Шабаев отправился в путешествие вместе с женой.Ильшат Шабаев отправился в путешествие вместе с женой.
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- Честно говоря, не помню, какие звезды были у нас в рейсах, - честно признался перед путешествием с Федором Конюховым капитан ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов.

Но все же представители отечественного шоу-бизнеса покупают билеты в арктические круизы, в том числе до Северного полюса. Так, в 2015 году на царство льда решили посмотреть резидент Comedy clud Гавр и его жена.

А сейчас в путешествие отправился победитель первого сезона "Танцы" на ТНТ Ильшат Шабаев. С собой он тоже взял жену.

- О чем, о чем, но о таком путешествии мы даже никогда и не думали. 4 дня пути до Северного полюса, высадка на полюсе и 4 дня обратно. По пути увидим айсберги, белых медведей, моржей и много интересного и незабываемого! Интернета на самом Северном полюсе нет никакого. А это, может, и здорово. Сейчас нас переполняет восторг от предстоящего, - написал Ильшат в своем "Инстаграме".

Напомним, на последнем рейсе также собрались одаренные дети со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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