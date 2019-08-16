2019-08-16T10:14:20+03:00
Общество

Тюменскому ветерану помогли увидеть могилу отца, находящуюся в Мурманской области

Мужчина не смог поехать в Заполярье из-за здоровья, но для него сделали снимок захоронения
Ника СВЕТЛОВА
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Ветеран обратился за помощью, так как очень хотел увидеть могилу отца. Фото: tyumen.er.ruВетеран обратился за помощью, так как очень хотел увидеть могилу отца. Фото: tyumen.er.ru
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С непростой просьбой пришел к депутату Тюменской областной думы Ольге Швецовой ветеран Великой Отечественной войны. Мужчина пережил блокаду Ленинграда, имеет награды.

А помощью ему нужна была в личном деле. Много лет он не знал, где похоронен его отец. И вот наконец долгие поиски привели его в Мурманск. Именно там нашлось захоронение. Но столицу Заполярья и Тюмень разделяет более трех тысяч километров. Преодолеть такое расстояние ветерану не под силу: и здоровье подводит, и нет финансовой возможности.

- Супруга сказала – если бы я не перенес инсульт, она бы меня отпустила. Но из-за проблем с сердцем она боится меня отпускать, говорит, что нужно поберечь здоровье, - пояснил мужчина.

Ольга Швецова решила оказать посильную помощь. Через Палату молодых законодателей Совета Федерации РФ она обратилась к коллегам в Мурманске, чтобы они съездили на могилу, сфотографировали ее и прислали снимки в Тюмень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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