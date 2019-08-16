2019-08-16T08:15:50+03:00
Наука

2021 год в Мурманской области хотят объявить Годом науки и инноваций

А сотрудники ПИНРО боятся, что регион потеряет светлые головы
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Проблемы ПИНРО обсудили с его руководством и сотрудниками. Фото: правительство Мурманской областиПроблемы ПИНРО обсудили с его руководством и сотрудниками. Фото: правительство Мурманской области
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Не дай вам бог жить в эпоху перемен... Ученые ПИНРО знают об этом наверняка. В конце прошлого года стало известно, что университет ждет реорганизация, он стал частью Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Со слов сотрудников, не все идет гладко. О проблемах и опасениях они поговорили на встрече с врио губернатора Андреем Чибисом. Тот обещал не только послушать, но и помочь.

- Областное правительство будет отстаивать интересы ПИНРО и защищать его на федеральном уровне. За неделю мы вместе с институтом подготовим план модернизации и развития, выполнения которого попросим от наших федеральных коллег. Договорились разработать программу научно-познавательного туризма - к счастью, у нас очень много любознательных людей, которым будет интересно не только на пляже лежать, но и выйти в море, вместе с учеными брать пробы и проводить исследования, - отметил Андрей Чибис.

Еще одно предложение - объявить 2021 год в Мурманской области Годом науки и инноваций. Идея не спонтанна: ПИНРО готовится отмечать 100-летие с момента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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