Дубль два: В Кандалакше рейсовый автобус не смог разъехаться с экскаватором

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-15T16:49:30+03:00

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Отчаянно не везет водителям общественного транспорта при встрече на дороге со спецтехникой. Второй раз за месяц в Мурманской области происходит авария с участием автобуса и трактора. Напомним, не далее как 8 августа на дороге Кировск – Коашва дорогу не поделили «Лиаз», к счастью, оказавшийся без пассажиров и трактор. Тогда виноват был водитель автобуса. Аналогичное ДТП произошло утром 15 августа.

- Один из автобусов, следующих по маршруту №5Б, судя по всему, «отстанет» от графика. Причина – дорожно-транспортное происшествие с экскаватором, - сообщает группа «Кандалакша Онлайн».

В УГИБДД по Мурманской области отметили, что к ним заявка не поступала. Похоже водители решили вопрос миром и разъехались. О пострадавших также не сообщается. Но если трактор, скорее всего, просто не почувствовал удара, то автобусу пришлось не сладко - его ждет ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU