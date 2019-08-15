В заброшенном доме Санкт-Петербурга нашли тело жителя Мурманской области

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-15T16:44:37+03:00

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В Санкт-Петербурге популярны экскурсии по местам громких преступлений и домам с привидениями. Но иногда в многоэтажках северной столицы можно найти что-то пострашнее, чем гул ветра.

На Обводном канале стоит много заброшенных домов, чьих жителей расселили, а здания пока смотрят на прохожих пустыми окнами. Внутри нередко лазают мальчишки, да ютятся люди без определенного места жительства. В одном из таких зданий №118 14 августа нашли тело мужчины. По предварительным данным, погиб 47-летний житель Мурманской области.

- Мужчина лежал на расстеленных картонках лицом вниз. Кроме того, труп находился в стадии сильного разложения, - сообщают "Невские новости".

Причину смерти северянина подскажет судебно-медицинская экспертиза. Пока она не носит криминальный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU