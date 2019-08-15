2019-08-15T16:04:51+03:00
Общество

Синоптики выяснили, каким будет климат в Мурманске к 2100 году

Средние температуры января и июля станут выше за счет выбросов парниковых газов
Мария ПАШЕНКОВА
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Не исключено, что в 2100 году мурманчане летом будут страдать от жары. Фото: архив "КП"Не исключено, что в 2100 году мурманчане летом будут страдать от жары. Фото: архив "КП"
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- Последняя средняя температура июля в Мурманске была +13,6 C. Январская температура была -10.0C. Но какой будет температура к 2100 году? - таким вопросом задались эксперты BBC, которые решили просчитать климат в разных точках планеты на век вперед.

Для этого они провели большую научную работу и составили интерактивную программу, по которой можно отследить, будет ли жарко или холодно в твоем городе.

Есть в списке городов и Мурманск. К 2100 году средняя температура января в столице Заполярья может подняться на +3.8 в отношении к 1900 году и составить -7 градусов. А июля +2,3 (+14,1) соответственно.

-Как это могло произойти? Выбросы парниковых газов должны достигнуть максимума в начале века, а затем резко снизиться. Это направлено на то, чтобы глобальное повышение температуры не превышало 2 ° C, и потребуется строгая климатическая политика для ограничения выбросов, - говорят авторы исследования.

По их прогнозу, почти по всему земному шару станет теплее в ближайшие почти 90 лет. Впрочем, смотрите сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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