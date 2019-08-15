Фасады трех домов в Кировске превращают в арт-объекты

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-15T15:36:38+03:00

На одном из домов Кирвоска появится вот такой спортсмен. Фото: Суровая реальность Апатиты Кировск Мончегорск

Над шедеврами уличного искусства трудятся художники из обеих столиц и Краснодара

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Не только столица Заполярья расцветает яркими красками этим холодным и пасмурным летом. Ей вторит и Кировск, в котором в ближайшее время появится сразу три потрясающих арт-объекта.

Три автокрана, которые одновременно подъехали к торцам домов №17 и 19 по улице 50 лет Октября и дому №14 по улице Юбилейной, не остались не замеченными местными жителями. А уж когда фасады серых и неприметных зданий стали преображаться на глазах у изумленной публики, все просто ахнули.

- Оформлением фасадов торцов домов занимаются шесть художников из объединения Desarte 365. Ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара создадут единый стрит-арт триптих, в котором найдет отражение хибинская погоды, спорт и промышленность, - сообщает информационный порта «Лавина».

Работы по раскраске фасадов домов завершатся уже к 20 августа, а получившиеся арт-объекты станут подарком Кировского филиала АО «Апатит» горожанам ко Дню горняка.

ИСТОЧНИК KP.RU