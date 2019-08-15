Фасады трех домов в Кировске превращают в арт-объекты
Не только столица Заполярья расцветает яркими красками этим холодным и пасмурным летом. Ей вторит и Кировск, в котором в ближайшее время появится сразу три потрясающих арт-объекта.
Три автокрана, которые одновременно подъехали к торцам домов №17 и 19 по улице 50 лет Октября и дому №14 по улице Юбилейной, не остались не замеченными местными жителями. А уж когда фасады серых и неприметных зданий стали преображаться на глазах у изумленной публики, все просто ахнули.
- Оформлением фасадов торцов домов занимаются шесть художников из объединения Desarte 365. Ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара создадут единый стрит-арт триптих, в котором найдет отражение хибинская погоды, спорт и промышленность, - сообщает информационный порта «Лавина».
Работы по раскраске фасадов домов завершатся уже к 20 августа, а получившиеся арт-объекты станут подарком Кировского филиала АО «Апатит» горожанам ко Дню горняка.
ИСТОЧНИК KP.RU