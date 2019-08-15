2019-08-15T15:36:38+03:00
Общество

Фасады трех домов в Кировске превращают в арт-объекты

Над шедеврами уличного искусства трудятся художники из обеих столиц и Краснодара
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
На одном из домов Кирвоска появится вот такой спортсмен. Фото: Суровая реальность Апатиты Кировск МончегорскНа одном из домов Кирвоска появится вот такой спортсмен. Фото: Суровая реальность Апатиты Кировск Мончегорск
Изменить размер текста:

Не только столица Заполярья расцветает яркими красками этим холодным и пасмурным летом. Ей вторит и Кировск, в котором в ближайшее время появится сразу три потрясающих арт-объекта.

Три автокрана, которые одновременно подъехали к торцам домов №17 и 19 по улице 50 лет Октября и дому №14 по улице Юбилейной, не остались не замеченными местными жителями. А уж когда фасады серых и неприметных зданий стали преображаться на глазах у изумленной публики, все просто ахнули.

- Оформлением фасадов торцов домов занимаются шесть художников из объединения Desarte 365. Ребята из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара создадут единый стрит-арт триптих, в котором найдет отражение хибинская погоды, спорт и промышленность, - сообщает информационный порта «Лавина».

Работы по раскраске фасадов домов завершатся уже к 20 августа, а получившиеся арт-объекты станут подарком Кировского филиала АО «Апатит» горожанам ко Дню горняка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первая в мире плавучая АЭС уйдет из Мурманска на Чукотку 23 августа
Дубль два: В Кандалакше рейсовый автобус не смог разъехаться с экскаватором
В заброшенном доме Санкт-Петербурга нашли тело жителя Мурманской области
Синоптики выяснили, каким будет климат в Мурманске к 2100 году
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
В Мурманской области отсортировали 430 тонн мусора
На дороге между Оленегорском и Пулозером Mitsubishi сбил идущего по обочине пешехода
Мурманчанин вытащил 130 тысяч рублей из сумки с кабинете судебного пристава, испугавшись тюрьмы
В Ловозере откроют знак географическому центру Мурманской области
В Апатитах водителей автобусов и маршруток на нарушениях будет ловить «тайный пассажир»
10 жителей Мурманской области заболели после укусов клещей
В Коле пьяный мужчина решил переночевать у 14-летнего подростка
В Оленегорске ТСЖ замуровало в подвале кошек
Сбежавшую из Новокузнецка школьницу нашли в Мурманске
В Сочи у мурманчанина украли машину, которую он оставил с ключами в замке зажигания
В Зеленоборском Андрею Чибису подарили хлеб и клубнику
В горах Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Мурманска
На станции "Хреновая" подростка из Заполярного ударило током
Под Оленегорском полицейские вывели женщину из леса с помощью мигалок и сирены
В Североморске пьяный водитель пытался купить инспектора ДПС за 5000 рублей
Пролежавший почти 70 лет в Баренцевом море танк "Шерман" встанет в парке "Патриот"
Гендиректора Мурманского морского пароходства подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей
Мурманская группа «Харвест» ищет актрису для съемок в клипе
Что на дне: Дайверы погрузились в озера Кировска
Короткометражка из Мурманска попала на международный кинофестиваль «Прогресс»
Мурманские спасатели отправили в Иркутскую область 50 килограммов гуманитарной помощи
Никакого криминала: Житель Абрам-Мыса умер в лесу из-за сердечного приступа
В Сайда-губе подняли с воды блок атомной подлодки