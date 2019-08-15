В Мурманской области отсортировали 430 тонн мусора

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-15T14:41:45+03:00

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Когда говорят о мусорной реформе, как правило, вспоминают только проблемы: где и когда не вывезли контейнеры, а тут свалка образовалась. Однако статистика переработанного Управлением отходами с начала 2019 года мусора впечатляет.

- На мусоросортировочном комплексе в Междуречье, где принимаются для обработки отходы из Мурманска, ЗАТО Североморска, ЗАТО Александровска, ЗАТО Видяево и Кольского района, было перебрано 430 тонн вторсырья. 366 тонн, из которых 146 тонн жестяные банки и 128 тонн пластиковые бутылки, отправлены на переработку в Санкт-Петербург, Москву и Карелию, - рассказывает Оксана Геращенко, менеджер по связям с общественностью Управления отходами. - В данный момент к отправке готовится еще 64 тонны вторсырья.

Увы, в Заполярье пока нет мощностей, способных перерабатывать все выделяемое из твердых бытовых отходов сырье. Но их создание активно обсуждается в правительстве Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU