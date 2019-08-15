2019-08-15T14:03:40+03:00
Происшествия

На дороге между Оленегорском и Пулозером Mitsubishi сбил идущего по обочине пешехода

Мужчина родился в рубашке [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Внедорожник лишь задел пешехода, идущего по обочине. Фото: УГИБДД по Мурманской областиВнедорожник лишь задел пешехода, идущего по обочине. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Темные ночи только наступают на Кольский полуостров, а пешеходам уже не везет. 6 августа под колеса Mitsubishi попал мужчина, несмотря на то, что на улице было светло, а сам он был одет в яркую куртку. Но водитель все равно не заметил человека.

- Авария произошла в 11:00 6 августа на дороге ОленегорскПулозеро. 48-летний мужчина шел по обочине в попутном направлении, когда на него наехал Mitsubishi, - рассказывают в УГИБДД по Мурманской области.

На записи видеорегистратора хорошо видно, что внедорожник лишь слегка задел человека. Даже после столкновения водитель по инерции проехал какое-то расстояние, а потом, осознав, что произошло, остановился и вернулся к сбитому пешеходу.

- Пешеход получил травмы различной степени тяжести и был обслужен амбулаторно в медицинском учреждении. Проводится проверка, - уточняют в ведомстве.

На дороге Оленегосрк - Пулозеро иномарка сбила пешехода.Авто: УГИБДД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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