Мурманчанин вытащил 130 тысяч рублей из сумки с кабинете судебного пристава, испугавшись тюрьмы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-15T13:40:09+03:00

А ведь шутить про места не столь отдаленные начал сам алиментщик

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Судебные приставы давно привыкли к выкрутасам должников, но те все равно умудряются их удивлять. Так случилось и с мурманчанином, который накопил по алиментам приличный долг.

- Мужчина задолжал своему ребенку свыше 130 тысяч рублей, но все равно упорно уклонялся от общения с нашими сотрудниками и был объявлен в розыск. В итоге его удалось найти, - рассказывают очередной интересный случай в пресс-службе Управления службы судебных приставов по Мурманской области.

В кабинет к приставу мужчину привели с большой сумкой в руках. Когда сотрудник регионального УФССП поинтересовался, что в багаже, должник отшутился, что, мол, собрался в тюрьму за неуплату алиментов. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что, собственно говоря, она ему и грозит – поскольку он уже привлекался к ответственности за долги перед ребенком.

- Совершенно неожиданно должник открыл сумку и достал из нее всю необходимую сумму. Судебный пристав позвонил бывшей супруги мурманчанина, и та примчалась за деньгами. Деньги женщина получила под расписку и отозвала исполнительный документ, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU