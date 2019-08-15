В Ловозере откроют знак географическому центру Мурманской области

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-15T13:01:44+03:00

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Задумывались ли вы когда-нибудь, где находится центр Кольского полуострова? Нет? А вот школьник из Кировска Роман Иванов не только озадачился этим вопросом, но и определили его. В это воскресенье, 18 августа, в 14:00 у дома №33/1 по улице Пионерской в Ловозере откроют постоянный знак «Географический центр Мурманской области».

- Если говорить конкретно, сам центр находится не на территории села, а чуть подальше на Сейдозере, - уточняют в Мурманском отделении Русского географического общества. – Ее географические координаты 68º 00’ 15” северной широты и 35º 00’ 35” восточной долготы.

Тем не менее, памятный знак решили установить поближе, как говорится, к народу. Год назад на месте географического центра Мурманской области в Ловозере установили временный знак, а 18 августа на его месте откроют уже постоянный, который изготовили за счет спонсоров. Его уже повернули на север и прислонили к большому камню. За сохранностью знака будет следить один из активистов Русского географического общества, который, собственно говоря, и живет в доме №33/1 по улице Пионерской.

ИСТОЧНИК KP.RU