2019-08-15T11:51:40+03:00
Общество

В Апатитах водителей автобусов и маршруток на нарушениях будет ловить «тайный пассажир»

В Мурманске такая практика работает уже не первый год
Елена ЧУМАКОВА
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инспектор дорожной полиции садится в автобус под видом обычного пассажира и фиксирует все допущенные водителем нарушения.инспектор дорожной полиции садится в автобус под видом обычного пассажира и фиксирует все допущенные водителем нарушения.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Согласитесь, нет да нет, а водители общественного транспорта позволят себе проскочить на мигающий желтый или почти загоревшейся красный, да и другими правилами дорожного движения порой пренебрегают. Вроде и мелочь, но последствия могут быть самыми, что ни на есть печальными. Именно поэтому на остановки порой выходят «тайные пассажиры».

- Инспектор в гражданской одежде садится в автобус или маршрутку под видом обычного пассажира и по дороге фиксирует все нарушения ПДД, допущенные водителем, снимая на камеру либо записывая себе время и место. В частности «тайный пассажир» обращает внимание на то, разговаривает ли человек, сидящий за рулем, по телефону и используются ли ремни безопасности. Кроме того, проезд на запрещающий сигнал светофора, фиксируется перегруз автобуса и высадка пассажиров в неположенном месте. Информация о последнем нарушении передается в межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Заполярья, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

А вот протокол об административном правонарушении проштрафившемуся водителю выписывают уже на конечной, чтобы не задерживать пассажиров. В Мурманске такая практика применяется уже не первый год, а вот в Апатитах ее опробуют впервые в рамках операции «Автобус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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