В Коле пьяный мужчина решил переночевать у 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-15T11:01:10+03:00

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В современном мире детская сказка про лису, которая выгнула из собственного дома добросердечного зайца, кажется, в принципе не может воплотиться в жизнь – закон твердо стоит на охране неприкосновенности личности и ее имущества. Но прецеденты все же случаются.

- 8 июня пьяный 32-летней житель Колы решил, что ему пора где-нибудь отдохнуть. До дома он не дошел всего 700 метров. Он зашел в подъезд одного из домов по улице Кривошеева и стал стучать в двери. В одной из квартир оказался 14-летний мальчик. Мужчина представился ему курьером службы доставки. Подросток открыл ему дверь, и незваный гость зашел внутрь, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Поняв, что открывать дверь незнакомцу не стоило, ребенок попытался выгнать мужчину. В ответ тот ударил его по лицу. Мальчик выбежал на улицу и встретил маму, которая возвращалась домой. Женщина вызвала полицию. Мужчину задержали, а на днях он предстал перед судом, который признал его виновным в незаконном проникновении в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица (часть 1 статьи 139 УК РФ). Учитывая, что в послужном списке колянина уже есть непогашенные судимости за грабеж (статья 161 УК РФ) и угрозу убийством (статья 119 УК РФ), служители Фемиды отправили его на год в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU