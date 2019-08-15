В Оленегорске ТСЖ замуровало в подвале кошек

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-15T10:46:11+03:00

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Извечная дилемма, держать ли подвалы открытыми для кошек или нет, докатилась и до Оленегорска. В доме №4 по улице Ленинградской оказались замурованы кошки. Жильца бьют тревогу, в жилищники держат глухую оборону.

- ТСЖ «Комфорт» закрыло внутри (в подвал – Ред.) кошек. Они умрут там, и вонь будет на весь дом. Мне как жильцу дома будет неприятно дышать этими зловониями. Мы просили всем домом выпустить кошек, на что сказали, что идите сами и выпускайте. Но дверь закрыта, и мы не можем этого сделать! Пусть все увидят это живодерство и издевательство над живыми существами! Выпустите кошек! Они должны жить! – такой душераздирающий пост появился в группе «Подслушано в Оленегорске».

Однако реальная ситуация оказалась куда более прозаичнее. Как объяснили «КП» в ТСЖ «Комфорт», кошкам не место в подвале, где проходят инженерные сети, обеспечивающие коммунальные блага всего дома.

- Поймите, животные рвут теплоизоляцию, не говоря уже о блохах и грязи от их мисок, которые щедро приносят туда жильцы. Проход в подвал закрыли для обеспечения нормальных условий труда обслуживающего персонала, - объясняют в ТСЖ «Комфорт». – Скажу больше, прежде чем закрыть помещение, наши сотрудники обошли весь подвал и убедились, что ни одной кошки в нем нет. Не говоря о том, что у них есть возможность покинуть помещение через продухи. В конце концов, животное, попавшее в западню, начнет мяукать и тогда его выпустят на волю. Никого мы не замуровывали!

ИСТОЧНИК KP.RU