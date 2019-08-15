2019-08-15T09:36:37+03:00
Происшествия

В Сочи у мурманчанина украли машину, которую он оставил с ключами в замке зажигания

«Ласточку» владельцу вернули, а злоумышленника задержали
Варвара РУСЛАНОВА
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Вскрывать машину угонщику в Сочи не пришлось - владелец авто максимально облегчил ему задачу.Вскрывать машину угонщику в Сочи не пришлось - владелец авто максимально облегчил ему задачу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как говорят местные, случай, который произошел с отдыхающим из столицы Заполярья в Сочи, один на миллион. К Олимпиаде-2014 в городе установили беспрецедентное количество камер и окружили стационарными постами ГИБДД. Тем не менее, сочинец не смог устоять перед искушением.

- Приезжий из Мурманска отошел на несколько минут в магазин, а свой автомобиль оставил на обочине вместе с ключом в замке зажигания. Когда он вернулся, машины уже не было, - рассказывают в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Мужчина обратился в полицию и уже через несколько минут общался с правоохранителями, в деталях описывая свою пропавшую «ласточку». Сочинские блюстители порядка сработал быстро: уже через полчаса украденного «железного коня» нашли брошенным в одном из дворов. А еще через какое-то время задержали и 48-летнего сочинца, который покусился на чужое авто. Поездка на машине с мурманскими номерами была недолгой, а заплатить за нее теперь придется сполна. В отношении угонщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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