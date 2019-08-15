10 жителей Мурманской области заболели после укусов клещей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-15T11:45:27+03:00

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В Мурманской области, к счастью, нет клещей, но все же десятки северян пострадали от их укусов. Как так вышло? Наши земляки пострадали на отдыхе.

По данным Роспотребнадзора по Мурманской области, 10 жителей региона после встречи с опасными насекомыми заболели: трое подхватили вирусный энцефалит, еще семь — иксодовый бореллиоз. Кусают северян особенно часто в Карелии, Московской, Псковской, Ярославской областях,

- Начиная с 11 марта 2019 года, в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось 59 человек. Все обратившиеся выезжали на работу или отдых в потенциально опасные по распространению клещей регионы. Практически все пострадавшие не привиты против клещевого вирусного энцефалита, - уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, северяне находили клещей и на Кольском полуострове. Но эксперты утверждают, что тревожится не надо - опасности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU