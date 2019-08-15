2019-08-15T11:45:27+03:00
Общество

10 жителей Мурманской области заболели после укусов клещей

Северяне подхватили энцефалит и бореллиоз
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
10 северян заболели после укусов клещей.10 северян заболели после укусов клещей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Мурманской области, к счастью, нет клещей, но все же десятки северян пострадали от их укусов. Как так вышло? Наши земляки пострадали на отдыхе.

По данным Роспотребнадзора по Мурманской области, 10 жителей региона после встречи с опасными насекомыми заболели: трое подхватили вирусный энцефалит, еще семь — иксодовый бореллиоз. Кусают северян особенно часто в Карелии, Московской, Псковской, Ярославской областях,

- Начиная с 11 марта 2019 года, в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось 59 человек. Все обратившиеся выезжали на работу или отдых в потенциально опасные по распространению клещей регионы. Практически все пострадавшие не привиты против клещевого вирусного энцефалита, - уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, северяне находили клещей и на Кольском полуострове. Но эксперты утверждают, что тревожится не надо - опасности нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дороге между Оленегорском и Пулозером Mitsubishi сбил идущего по обочине пешехода
Мурманчанин вытащил 130 тысяч рублей из сумки с кабинете судебного пристава, испугавшись тюрьмы
В Ловозере откроют знак географическому центру Мурманской области
В Апатитах водителей автобусов и маршруток на нарушениях будет ловить «тайный пассажир»
В Коле пьяный мужчина решил переночевать у 14-летнего подростка
В Оленегорске ТСЖ замуровало в подвале кошек
Сбежавшую из Новокузнецка школьницу нашли в Мурманске
В Сочи у мурманчанина украли машину, которую он оставил с ключами в замке зажигания
В Зеленоборском Андрею Чибису подарили хлеб и клубнику
В горах Кабардино-Балкарии пострадал парапланерист из Мурманска
На станции "Хреновая" подростка из Заполярного ударило током
Под Оленегорском полицейские вывели женщину из леса с помощью мигалок и сирены
В Североморске пьяный водитель пытался купить инспектора ДПС за 5000 рублей
Пролежавший почти 70 лет в Баренцевом море танк "Шерман" встанет в парке "Патриот"
Гендиректора Мурманского морского пароходства подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей
Мурманская группа «Харвест» ищет актрису для съемок в клипе
Что на дне: Дайверы погрузились в озера Кировска
Короткометражка из Мурманска попала на международный кинофестиваль «Прогресс»
Мурманские спасатели отправили в Иркутскую область 50 килограммов гуманитарной помощи
Никакого криминала: Житель Абрам-Мыса умер в лесу из-за сердечного приступа
В Сайда-губе подняли с воды блок атомной подлодки