10 жителей Мурманской области заболели после укусов клещей
В Мурманской области, к счастью, нет клещей, но все же десятки северян пострадали от их укусов. Как так вышло? Наши земляки пострадали на отдыхе.
По данным Роспотребнадзора по Мурманской области, 10 жителей региона после встречи с опасными насекомыми заболели: трое подхватили вирусный энцефалит, еще семь — иксодовый бореллиоз. Кусают северян особенно часто в Карелии, Московской, Псковской, Ярославской областях,
- Начиная с 11 марта 2019 года, в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратилось 59 человек. Все обратившиеся выезжали на работу или отдых в потенциально опасные по распространению клещей регионы. Практически все пострадавшие не привиты против клещевого вирусного энцефалита, - уточнили в надзорном ведомстве.
Напомним, северяне находили клещей и на Кольском полуострове. Но эксперты утверждают, что тревожится не надо - опасности нет.
ИСТОЧНИК KP.RU