В Североморске пьяный водитель пытался купить инспектора ДПС за 5000 рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-08-14T17:18:57+03:00

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Конечно, без улыбки на видео, где 28-летний житель флотской столицы дает взятку инспектору ДПС, не взглянешь. Мало того, что мужчина, как говорится, лыко не вяжет, так еще и руками машет крайне манерно. И, кажется, он, правда, не понимает, почему нельзя садиться за руль пьяным.

- В ночь на 29 мая возле контрольно-пропускного пункта в ЗАТО Североморск инспекторы дорожно-патрульной службы остановили Honda CR-V, за рулем которой оказался водитель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину препроводили в патрульный автомобиль и провели освидетельствование – в крови североморца оказалось 1,7 промилле, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Горе-водитель быстро сообразил, чем для него обернется встреча с блюстителями порядка и решился на отчаянный шаг. Развязано как другу он сказал инспектору, что пусть это здесь просто полежит и быстро сунул в бардачок пятитысячную купюру, а потом развел руками, мол, а я тут не причем. В итоге водитель Honda заработал себе сразу два уголовных дела: одна – за езду в пьяном виде (статья 264.1 УК РФ), другое – за покушение на мелкое взяточничество (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Правда, протрезвев, свою вину мужчина признал полностью. А вот его дальнейшую судьбу решит суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/725044" frameborder="0"></iframe> В Североморске девочка выпала из окна третьего этажа.Автор: vk.com/severomorsk.life! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU