Под Оленегорском полицейские вывели женщину из леса с помощью мигалок и сирены

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-14T16:20:52+03:00

Полицейские не бросили потерявшуюся женщину в беде, а ринулись ей на помощь в лес. Фото: УМВД по Мурманской области

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Заплутавшие в густых заполярных лесах грибники прибавляют работы не только спасателям, но и сотрудникам полиции, которые тоже весьма оперативно приходят им на помощь. Так, например, 12 августа блюстители порядка потратили больше четырех часов на поиски пенсионерки, заблудившейся в лесу в районе станции Лапландия под Оленегорском.

- 64-летний мужчина и его знакомая приехали туда около 10:00 за грибами и разошлись в разные стороны, договорившись встретиться в полдень у машины. Но в назначенное время женщина из леса так и не вышла. Сначала грибник пытался найти ее сам, но к вечеру сдался и позвонил в полицию, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Сообщение о пропаже пенсионерке поступило в дежурную часть в 18:15. Уже через 45 минут на место приехали инспекторы отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» лейтенанты полиции Андрей Пестовский и Денис Симишин и оперуполномоченному уголовного розыска майор полиции Булат Аюпов. Они связались с заблудившейся женщиной по телефону и определили район поиска, а потом, включив сирену и мигалки на патрульной машине, ринулись в лес.

- Пенсионерку нашли в 10 километрах от дороги, когда она шла звук воющей сирены. Женщина призналась, что пыталась сама выбраться из чащи, но у нее ничего не получилось, и она уже отчаялась, когда пришла помощь, - добавляет Валерия Филиппова. – Она неустанно и очень сердечно благодарила наших сотрудников за их отзывчивость и доброту.

ИСТОЧНИК KP.RU