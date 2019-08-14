Пролежавший почти 70 лет в Баренцевом море танк "Шерман" встанет в парке "Патриот"

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-14T16:33:39+03:00

Танк "Шерман" восстановили так, что и не признать, каким ржавым его подняли из Баренцева моря. Фото: Сергей Митрофанов

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Мурманские танки "Шерман" разошлись по всей России. Строго говоря, танки, конечно, американские, но если учесть, сколько они пробыли под толщей Баренцева моря, то уже очень даже мурманские.

Напомним, судно "Томас Дональдсон" в марте 1945 году везло Советскому Союзу из штатов оружие, военную технику и другие вещи, которые должны были помочь закончить Великую Отечественную войну. На входе в Кольский залив судно было подбито немцами и затонуло.

Спустя десятилетия из трюмов стали поднимать его содержимое. В том числе и танки "Шерман". Их реставрируют и отправляют по музеям, некоторые участвуют в парадах на День Победы. Так, технику можно увидеть на тематических выставках и праздниках, когда Северный флот демонстрирует свое вооружение и историческое наследие.

Один "Шерман" украсит собой парк "Патриот" в Туле. По внешнему виду танка и не скажешь, что из моря его подняли полностью проржавевшим. Специалисты (на таких работах задействованы и сотрудники Северного флота) полностью обновили машину, вернули ему былой цвет и надписи, поработали над деталями. И теперь он - наглядный пример того, как воевали почти 80 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU