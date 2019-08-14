2019-08-14T15:10:06+03:00
Общество

Мурманская группа «Харвест» ищет актрису для съемок в клипе

Стройной девушке от 18 до 25 лет дадут главную роль
Елена МОЛОДЦОВА
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Музыкальная гурппа ищет девушку дял съемок в клипе. Фото: ХарвестМузыкальная гурппа ищет девушку дял съемок в клипе. Фото: Харвест
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Вы мечтаете стать звездой рунета, тогда вам в группу «Харвест», которая играет энергичную и самобытную музыку с романтичной и метафизической начинкой. Уже в эту пятницу, 16 августа, ребята готовятся приступить к съемкам своего нового клипа и ищут актрису на главную роль в нем.

- Нужна северянка в возрасте от 18 до 25 лет. Любого роста, стройного телосложения. Ей предстоит сыграть девушку, которой понравился парень из их общей компании друзей, - приоткрывают завесу тайны в «Харвест».

Съемки начнутся с 14:00 на природе недалеко от Мурманска. Трансфер до места и обратно группа гарантирует. Если вас заинтересовало их предложение, присылайте на электронную почту bynkerman@list.ru свой рост, возраст, фото или ссылку на страничку в соцсетях. Кстати, девушки, стоит поторопиться, поскольку претендентки на главную роль уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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