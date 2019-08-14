Что на дне: Дайверы погрузились в озера Кировска

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-14T15:14:04+03:00

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- Зимой в Кировск приезжает много туристов, все хотят покататься на лыжах и посмотреть на северное сияние. Но хочется, чтобы и летом к нам приезжали. Думаю, что можно привлечь людей дайвингом, - рассказал "КП" один из самых опытных дайверов страны, автор нескольких мировых рекордов Александр Губин. - Мурманская область – это просто фантастика какая-то! Здесь так много озер, я не знаю другого такого региона.

Этим летом дайверы стали активно изучать заполярные озера, чтобы узнать их тайны и красоту, что скрыта под свинцово-синей поверхностью. На днях спортсмены погрузились в озеро Длинное, что находится на перевале Кукисвумчорр. Глубина составила около 9 метров, впечатления описать трудно - понравилось! Пусть это и не самое интересное место для дайвинга (в северных водах можно найти и затонувшие подлодки, и суда). Но все же интересно.

- Из объектов неживой природы - ничего, - рассказывает дайвер Иван Зайцев. - А так там есть пара интересных живых существ. Одно относится к червякам, другое к членистоногим ракообразным, или личинка какого-либо насекомого.

Напомним что в Кировске хотят сделать дайвинг-центр.

Под водой нашлось не так много живности. Фото: Иван Зайцев

ИСТОЧНИК KP.RU