2019-08-14T15:39:43+03:00
Звезды

Короткометражка из Мурманска попала на международный кинофестиваль «Прогресс»

Драма "Груз" рассказывает об одном непросто дне охотника
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Драма "Груз" рассказывает об одном дне охотника. Фото: скриншот видеоДрама "Груз" рассказывает об одном дне охотника. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

26 минут 46 секунд - таков хронометраж фильма "Груз", созданного в Мурманске северянами Игорем Малиновским и Алексеем Роговым. Имя последнего знакомо жителям Мурманской области по фильму "Ложный шаг".

- В один день Дима решает пойти на охоту, для него это не в первой, но этот день охоты он запомнит надолго, - коротко сообщают о ленте ее создатели. Они отмечают, что не все будут готовы принять драму, но все же надеются, что зрители будут судить ее без клише.

Уже сейчас "Груз" можно посмотреть в сети (возрастные ограничения 18+). А пока короткометражку будут оценивать еще и на международном кинофестивале "Прогресс", где драма прошла отбор и попала в номинацию. Конкурентов 25 со всей России и даже Франции. Но северяне верят в победу.

Напомним, прошлым летом короткометражка из Заполярья "Призвание" взяла Гран-при фестиваля "Старкон 2018".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24