Короткометражка из Мурманска попала на международный кинофестиваль «Прогресс»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-14T15:39:43+03:00

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26 минут 46 секунд - таков хронометраж фильма "Груз", созданного в Мурманске северянами Игорем Малиновским и Алексеем Роговым. Имя последнего знакомо жителям Мурманской области по фильму "Ложный шаг".

- В один день Дима решает пойти на охоту, для него это не в первой, но этот день охоты он запомнит надолго, - коротко сообщают о ленте ее создатели. Они отмечают, что не все будут готовы принять драму, но все же надеются, что зрители будут судить ее без клише.

Уже сейчас "Груз" можно посмотреть в сети (возрастные ограничения 18+). А пока короткометражку будут оценивать еще и на международном кинофестивале "Прогресс", где драма прошла отбор и попала в номинацию. Конкурентов 25 со всей России и даже Франции. Но северяне верят в победу.

Напомним, прошлым летом короткометражка из Заполярья "Призвание" взяла Гран-при фестиваля "Старкон 2018".

ИСТОЧНИК KP.RU