2019-08-14T16:41:47+03:00
Общество

Мурманские спасатели отправили в Иркутскую область 50 килограммов гуманитарной помощи

В шесть коробок запаковали моющие средства, постельное белье и одежду
Елена МОЛОДЦОВА
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Гуманитарная помощь для жителей Иркутской области поместилась в шесть коробок. Фото: МЧС по мурманской областиГуманитарная помощь для жителей Иркутской области поместилась в шесть коробок. Фото: МЧС по мурманской области
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Последствия наводнения в Иркутской области не оставили равнодушными добросердечных мурманчан. Напомним, большая вода пришла в 109 населенных пунктов и забрала жизни 25 человек. Количество тех, кто в один миг остался без домов и с таким трудом нажитого имущества, и вовсе впечатляет. Именно им на помощь и решили прийти сотрудники МЧС по Мурманской области. В июле жители Апатитов, Кировска и Мончегорска вместе с сотрудниками подразделений 2 отряда федеральной противопожарной службы региона собрали 73 коробки и 36 мешков гуманитарной помощи для терпящих бедствие в Сибири. В августе к ним присоединились и их коллеги из главного управления МЧС по Мурманской области.

- Мы кинули клич среди своих сотрудников о сборе гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, и люди откликнулись. Всего нам удалось собрать около 50 килограммов моющих средств, средств личной гигиены, постельного белья и одежды. Собранное было расфасовано в шесть коробок и отправлено почтой в отделение Красного Креста по Иркутской области, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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