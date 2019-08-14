Никакого криминала: Житель Абрам-Мыса умер в лесу из-за сердечного приступа
Конечно, даже самые современные экспертизы порой не могут восстановить картину произошедшего до мелочей и ответить на все не дающие вопросы покоя. Напомним, 59-летний Андрей Фомин вышел из дома в Абрам-Мысе 18 марта и пропал. Знакомые хватились мужчину только спустя две недели, а спустя сутки его нашли в лесочке около дома №15 в Охотском переулке.
- Мужчина умер от кардиомиопатии. Вероятно, ему стало плохо с сердцем, но на помощь позвать он не успел, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Поскольку ничего криминального в его смерти нет, вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.
Зачем Андрей Фомин, зная о том, что «мотор барахлит», пошел в лес, да еще и в весеннюю распутицу? Ответа на этот вопрос у следователей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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