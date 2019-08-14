В Сайда-губе подняли с воды блок атомной подлодки

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-14T13:46:04+03:00

Операцию по подъему последнего трехотсечника провели в 70 километрах от Мурманска

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9 августа завершился подъем блока утилизированной атомной подводной лодки. Он стал последним трехотсечником, который хранился в акватории Северо-запада России. Операция проходила с помощью транспортного судна «Итарус».

- Процедура прошла штатно. Блок будет разделен и приведен в безопасное состояние для последующего хранения под контролем. Он стал последним трехотсечником, который хранился в северо-западной акватории России, - рассказал первый заместитель директора «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО» Дмитрий Гулак.

Данная операция была проведена в рамках федеральной программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на 2011- 2015 годы и на период до 2020 года».

- После подъема блока в акватории Баренцево моря экологическая обстановка должна улучшиться, - добавил Дмитрий Гулак.

ИСТОЧНИК KP.RU