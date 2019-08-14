Мурманчане просят благоустроить территорию у «Алеши»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-08-14T13:04:02+03:00

Тропинки у "Алеши" предлагают посыпать песчаником и сделать настил через болото. Фото: Мурманск: что есть и что будет?

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Уж чем-чем, а парками и скверами столица Заполярья может гордиться по праву. За последние десять лет власти города привели их в порядок, и теперь гулять по ним одно удовольствие. Правда, в администрации на достигнутом не останавливаются и уже 8 сентября предложат мурманчанам выбрать общественные пространства, которые по-прежнему нуждаются в реконструкции. Не дожидаясь дня икс, горожане решили сами озвучить свои соображения на этот счет.

- Вот этой огромной территории вокруг «Алеши» нужна туристическая логистика и самое бережное и незначительное благоустройство, чтобы можно было и погулять пешком, и прокатиться на велосипеде, - высказывает пожелания группа «Мурманск: что есть и что будет?». - В городе очень много скверов, но нет ни одного парка, хотя он у нас под самым носом. Но асфальт и всякие спортивные площадки тут точно не нужны – просто минимально необходимое освещение и безопасные маршруты.

Идею уже поддержали подписчики паблика, предложив посыпать дорожки песчаником или красным кирпичом и сделать настил из досок через болотце.

ИСТОЧНИК KP.RU