2019-08-14T13:04:02+03:00
Общество

Мурманчане просят благоустроить территорию у «Алеши»

Правда, предлагают обойтись без асфальта и спортивных площадок
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Тропинки у "Алеши" предлагают посыпать песчаником и сделать настил через болото. Фото: Мурманск: что есть и что будет?Тропинки у "Алеши" предлагают посыпать песчаником и сделать настил через болото. Фото: Мурманск: что есть и что будет?
Изменить размер текста:

Уж чем-чем, а парками и скверами столица Заполярья может гордиться по праву. За последние десять лет власти города привели их в порядок, и теперь гулять по ним одно удовольствие. Правда, в администрации на достигнутом не останавливаются и уже 8 сентября предложат мурманчанам выбрать общественные пространства, которые по-прежнему нуждаются в реконструкции. Не дожидаясь дня икс, горожане решили сами озвучить свои соображения на этот счет.

- Вот этой огромной территории вокруг «Алеши» нужна туристическая логистика и самое бережное и незначительное благоустройство, чтобы можно было и погулять пешком, и прокатиться на велосипеде, - высказывает пожелания группа «Мурманск: что есть и что будет?». - В городе очень много скверов, но нет ни одного парка, хотя он у нас под самым носом. Но асфальт и всякие спортивные площадки тут точно не нужны – просто минимально необходимое освещение и безопасные маршруты.

Идею уже поддержали подписчики паблика, предложив посыпать дорожки песчаником или красным кирпичом и сделать настил из досок через болотце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На станции "Хреновая" подростка из Заполярного ударило током
Под Оленегорском полицейские вывели женщину из леса с помощью мигалок и сирены
В Североморске пьяный водитель пытался купить инспектора ДПС за 5000 рублей
Пролежавший почти 70 лет в Баренцевом море танк "Шерман" встанет в парке "Патриот"
Гендиректора Мурманского морского пароходства подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей
Мурманская группа «Харвест» ищет актрису для съемок в клипе
Что на дне: Дайверы погрузились в озера Кировска
Короткометражка из Мурманска попала на международный кинофестиваль «Прогресс»
Мурманские спасатели отправили в Иркутскую область 50 килограммов гуманитарной помощи
Никакого криминала: Житель Абрам-Мыса умер в лесу из-за сердечного приступа
В Сайда-губе подняли с воды блок атомной подлодки