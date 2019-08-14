2019-08-14T12:02:55+03:00
Общество

«На Севере катать»: Мурманчанам предлагают выбрать удобный веломаршрут

А заодно высказать свое мнение, где удобнее расположить пункты проката байков
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Для мурманчан составили пять веломаршрутов.Для мурманчан составили пять веломаршрутов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Центр городского развития Заполярья всерьез уже следующим летом вознамерился порадовать любителей активного образа жизни. Напомним, о том, что в Мурманске намерены сделать долгожданный велопрокат, стало известно неделю назад.

- Первым этапом станет установка первых станций городского велопроката уже в мае 2020 года. Мы составили пять вариантов их расположения и приглашаем мурманчан выбрать наиболее интересный и востребованный из них! – сообщает портал «Наш Север».

Маршрут №1 начинается у кинотеатра «Мурманск» и, делая петлю через улицу Карла Либкнехта, памятник борьбе стран у ДК Моряков, и памятник Кириллу и Мефодию, возвращается обратно. Маршрут №2 пролегает от памятника Анатолию Бредову, через площадь Пять Углов и дальше по проспекту Ленина, поворачивая на улице Книповича на Шмидта и по ней возвращаясь обратно. Маршрут №3 стартует у фитнес-клуба X-Fit и, охватывая улицы Полярные Зори, Книповича, Шмидта и проспект Ленина, приводит на Театральный бульвар. Маршрут №4 начинается на Пяти Углах и ведет через улицы Воровского, Софьи Перовской, Карла Либкнехта и Челюскинцев к памятнику «Треске». Маршрут №5 почти как брат-близнец похож на предыдущий с небольшими отличиями. Проголосовать за понравившийся вариант можно на портале «Наш Север».

Кроме того, если у вас есть идеи и желание поучаствовать в реализации проекта, конструктивными предложениями можно поделиться по электронной почте info@nashsever51.ru, указав в теме письма «На Севере катать».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина за рулем маршрутки «Мурманск – Апатиты» оказался лишен прав на шесть лет за езду подшофе
1 сентября в Кильдинскую школу-интернат пойдут 36 детей
Сотрудники МЧС Мурманской области за одну ночь спасли в лесу шестерых северян
Детские поликлиники Мурманской области будут работать дольше и по субботам
Драка на день ВДВ в Мурманске закончилась гибелью десантника
В список дешевых морепродуктов проекта "Наша рыба" добавили креветки
На Мурманском городском кладбище построят крематорий
Кандалакшанин создал в соцсетях "интернет-магазин" по продаже наркотиков
В Мурманской области на одну вакансию для студентов претендует шесть человек
Разбойника, напавшего на мурманчанку с ножом ради бижутерии, посадили на 10 лет
Каменную бухту в Териберке облюбовали медведи
В Мурманске испортили работы художников на ограждении вокруг «Родины»
В Мончегорске врачебная ошибка едва не убила одного из близнецов
В Мурманске водитель большегруза оставил 6 домов и детский сад без воды
Мурманчанин организовал в Уфе подпольное казино
В Мурманской области станет больше соотечественников-переселенцев, имеющих право на выплаты
В Апатитах сделали арт-объект из булыжника, в Североморске - из старых батарей