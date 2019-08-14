«На Севере катать»: Мурманчанам предлагают выбрать удобный веломаршрут

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-14T12:02:55+03:00

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Центр городского развития Заполярья всерьез уже следующим летом вознамерился порадовать любителей активного образа жизни. Напомним, о том, что в Мурманске намерены сделать долгожданный велопрокат, стало известно неделю назад.

- Первым этапом станет установка первых станций городского велопроката уже в мае 2020 года. Мы составили пять вариантов их расположения и приглашаем мурманчан выбрать наиболее интересный и востребованный из них! – сообщает портал «Наш Север».

Маршрут №1 начинается у кинотеатра «Мурманск» и, делая петлю через улицу Карла Либкнехта, памятник борьбе стран у ДК Моряков, и памятник Кириллу и Мефодию, возвращается обратно. Маршрут №2 пролегает от памятника Анатолию Бредову, через площадь Пять Углов и дальше по проспекту Ленина, поворачивая на улице Книповича на Шмидта и по ней возвращаясь обратно. Маршрут №3 стартует у фитнес-клуба X-Fit и, охватывая улицы Полярные Зори, Книповича, Шмидта и проспект Ленина, приводит на Театральный бульвар. Маршрут №4 начинается на Пяти Углах и ведет через улицы Воровского, Софьи Перовской, Карла Либкнехта и Челюскинцев к памятнику «Треске». Маршрут №5 почти как брат-близнец похож на предыдущий с небольшими отличиями. Проголосовать за понравившийся вариант можно на портале «Наш Север».

Кроме того, если у вас есть идеи и желание поучаствовать в реализации проекта, конструктивными предложениями можно поделиться по электронной почте info@nashsever51.ru, указав в теме письма «На Севере катать».

ИСТОЧНИК KP.RU