2019-08-14T11:23:43+03:00
Общество

Мужчина за рулем маршрутки «Мурманск – Апатиты» оказался лишен прав на шесть лет за езду подшофе

Его арестовали на десять суток, а водителя, пустившего друга за баранку, оштрафовали на 30 тысяч рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Рейс "Мурманск - Апатиты" пршилсоь прервать. Фото: УГИБДД по Мурманской областиРейс "Мурманск - Апатиты" пршилсоь прервать. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Приехали! Не конечная! Инспекторы дорожно-патрульной службы, останавливая на 1290 километре федеральной трассы «Кола» рейсовый микроавтобус Ford, предполагали найти целый букет нарушений, но никак не ожидали столкнуться с такой откровенной наглостью.

- За рулем маршрутки «Мурманск – Апатиты» оказался 47-летний мужчина, лишенный водительского удостоверения за езду в пьяном виде на шесть лет. К слову, срок наказания должен был истечь только в следующем году, - рассказывают подробности одного из рейдов операции «Автобус» в УГИБДД по Мурманской области.

Однако за руль его пустил не перевозчик, а друг-водитель, который сидел рядом. Собственно говоря, именно он и должен был осуществлять рейс из Мурманска в Апатиты.

- Мужчину, ехавшего без прав, суд арестовал на 10 суток, а водителю, пустившему его за руль, грозит штраф до 30 тысяч рублей за передачу управления транспортными средствами, заведомо не имеющему права управления им (части 3 статьи 12.7 КоАП РФ), - уточняют в госавтоинспекции.

Рейсовый Ford отправили на специализированную стоянку, а семь пассажиров, оказавшихся в момент проверки в салоне, попутный автобус до вокзала в Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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