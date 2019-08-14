1 сентября в Кильдинскую школу-интернат пойдут 36 детей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-14T10:40:08+03:00

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Почти два месяца, пока другие усиленно готовились к новому учебному году, коллектив Кильдинской коррекционной школе-интернате отстаивали родное учреждение. Напомним, в апреле стало известно о том, что министерство образования Мурманской области намерено закрыть интернат, мол тратить миллионы на устранение нарушений, выявленных Роспотребнадзором, не рентабельно. Родители и педагоги писали и руководству Заполярья и президенту и в итоге добились своего. 19 июля врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис принял решение не закрывать учреждение. С того дня в школе стали спешно готовиться к 1 сентября, наверстывая упущенное из-за распрей время.

- Замечания надзорных органов постепенно устраняются: идет дооборудование пищеблока, душевых и раздевалок при спортзале, оснащаются мастерские. Все работы будут завершены к 20 августа, - доложила о ходе подготовки главе региона директор Кильдинской коррекционной школы-интерната Елена Тиканова и передала ему слова благодарности от коллектива и родителей ее воспитанников за принятое судьбоносное решение.

К слову, готовность учиться в учреждении уже с 1 сентября высказали 36 родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Помещения интерната позволяют жить в нем 22 ученикам, посещать уроки в школе могут 70 ребят. Кроме того, Кильдинской КШИ выделили автобус, который будет доставлять ее воспитанников от дома до школы и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU