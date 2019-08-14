2019-08-14T10:40:08+03:00
Общество

1 сентября в Кильдинскую школу-интернат пойдут 36 детей

Работы по устранению замечаний надзорных органов завершатся к 20 августа
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Фото: Правительство Мурманской областиФото: Правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Почти два месяца, пока другие усиленно готовились к новому учебному году, коллектив Кильдинской коррекционной школе-интернате отстаивали родное учреждение. Напомним, в апреле стало известно о том, что министерство образования Мурманской области намерено закрыть интернат, мол тратить миллионы на устранение нарушений, выявленных Роспотребнадзором, не рентабельно. Родители и педагоги писали и руководству Заполярья и президенту и в итоге добились своего. 19 июля врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис принял решение не закрывать учреждение. С того дня в школе стали спешно готовиться к 1 сентября, наверстывая упущенное из-за распрей время.

- Замечания надзорных органов постепенно устраняются: идет дооборудование пищеблока, душевых и раздевалок при спортзале, оснащаются мастерские. Все работы будут завершены к 20 августа, - доложила о ходе подготовки главе региона директор Кильдинской коррекционной школы-интерната Елена Тиканова и передала ему слова благодарности от коллектива и родителей ее воспитанников за принятое судьбоносное решение.

К слову, готовность учиться в учреждении уже с 1 сентября высказали 36 родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Помещения интерната позволяют жить в нем 22 ученикам, посещать уроки в школе могут 70 ребят. Кроме того, Кильдинской КШИ выделили автобус, который будет доставлять ее воспитанников от дома до школы и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На Севере катать»: Мурманчанам предлагают выбрать удобный веломаршрут
Мужчина за рулем маршрутки «Мурманск – Апатиты» оказался лишен прав на шесть лет за езду подшофе
Сотрудники МЧС Мурманской области за одну ночь спасли в лесу шестерых северян
Детские поликлиники Мурманской области будут работать дольше и по субботам
Драка на день ВДВ в Мурманске закончилась гибелью десантника
В список дешевых морепродуктов проекта "Наша рыба" добавили креветки
На Мурманском городском кладбище построят крематорий
Кандалакшанин создал в соцсетях "интернет-магазин" по продаже наркотиков
В Мурманской области на одну вакансию для студентов претендует шесть человек
Разбойника, напавшего на мурманчанку с ножом ради бижутерии, посадили на 10 лет
Каменную бухту в Териберке облюбовали медведи
В Мурманске испортили работы художников на ограждении вокруг «Родины»
В Мончегорске врачебная ошибка едва не убила одного из близнецов
В Мурманске водитель большегруза оставил 6 домов и детский сад без воды
Мурманчанин организовал в Уфе подпольное казино
В Мурманской области станет больше соотечественников-переселенцев, имеющих право на выплаты
В Апатитах сделали арт-объект из булыжника, в Североморске - из старых батарей