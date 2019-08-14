2019-08-14T09:06:23+03:00
Общество

Сотрудники МЧС Мурманской области за одну ночь спасли в лесу шестерых северян

Кто-то заблудился во время тихой охоты, кто-то застрял на машине у озера
Ника СВЕТЛОВА
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Грибники в Мурманской области теряются едва ли не каждый день.Грибники в Мурманской области теряются едва ли не каждый день.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В лесах Заполярья сейчас не очень много грибов и ягод, но северяне не теряют надежду и все равно идут на природу в надежде отыскать подосиновики да созревшую морошку. А, значит, у спасателей начался "час пик", когда звонки с просьбой о помощи поступают один за другим.

Только за одну ночь с 12 на 13 августа в лесу спасли шестерых!

- В первом случае 2 человека заблудились в районе озера Медвежье Кольского района. В другом, по системе 112 позвонил мужчина и сообщил, что он на внедорожнике застрял на западном берегу озера Умбозеро. В машине находилось 4 человека, из них 2 несовершеннолетних. В обоих случаях, спасателями была оказана помощь, и все жители Мурманской области вернулись домой, - рассказали в МЧС региона.

Такой же бум звонков был на выходных. 10 августа пропали сразу три грибника: 46-летняя женщина и 51-летний мужчина в районе Причального и 49-летний северянин на 56-57 километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС. К счастью. на их поиски ушло не так много времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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