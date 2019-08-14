2019-08-14T09:02:20+03:00
Общество

Детские поликлиники Мурманской области будут работать дольше и по субботам

Дополнительные дни и часы вводят из-за возвращения детей из отпусков
Мария ПАШЕНКОВА
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Чтобы избежать очередей, педиатры в Мурманской области будут работать по субботам.Чтобы избежать очередей, педиатры в Мурманской области будут работать по субботам.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Для врачей детских поликлиник лето не пора отдыха в традиционном смысле слова. В августе начинаются жаркие дни: юные северяне возвращаются домой из отпусков, и им нужны справки в детские сады и на секции, чтобы можно было приступить к занятиям.

Из-за этого в конце августа обычно у кабинетов врачей-педиатров образуются большие очереди из родителей и маленьких пациентов. Чтобы избежать столпотворения, в поликлиниках по традиции вводят дополнительные дни и часы работы.

- Так, для удобства родителей и детей при оформлении в образовательные организации в детских поликлиниках открыты дополнительные кабинеты для сдачи анализов, продлено время работы лабораторий, введены дополнительные приемы врачей для оформления необходимых справок. Дополнительно организована работа детских поликлиник по субботам 17, 24 и 31 августа, - рассказали в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Узнать подробно, какие кабинеты открыты и как работают врачи, можно на сайтах поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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