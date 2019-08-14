2019-08-14T10:21:58+03:00
Происшествия

Драка на день ВДВ в Мурманске закончилась гибелью десантника

Предложение помериться силами было не самым мудрым в его жизни [видео]
Варвара РУСЛАНОВААндрей БОГАЧУК
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Хук справа отправил обидчика в смертельный нокаут. Фото: СКР по Мурманской областиХук справа отправил обидчика в смертельный нокаут. Фото: СКР по Мурманской области
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Вместо купания в фонтанах десантника ждет небо в клеточку и роба в полосочку. Минувший день ВДВ он запомнит на всю оставшуюся жизнь. Конфликт между двумя десантниками случился днем 2 августа на территории Культурно-паркового комплекса имени Олега Найденова у Семеновского озера.

40-летний мурманчанин, будучи подшофе, предложил 26-летнему земляку в голубом берете помериться силами. Получив отказ, мужчина начал оскорблять молодого человека. В итоге и получил по голове. Что ж, желание десантника было выполнено: силами он померился. Правда, перевес оказался не на его стороне. От удара он упал на асфальт, ударился затылком и встать уже не смог.

- От полученных травм мужчина погиб. В отношении жителя Мурманска было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Учитывая, что у него есть малолетний ребенок, его отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается, - уточняет старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В Мурманске десантник одним ударом свалил своего обидчика.Автор: Следственный комитет по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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