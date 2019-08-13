2019-08-13T16:42:41+03:00
Происшествия

Кандалакшанин создал в соцсетях "интернет-магазин" по продаже наркотиков

У молодого человека нашли 4 грамма гашиша и тайник с "закладками"
Валерия САМОЙЛОВА
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Наркотики распространялись через соцсети.Наркотики распространялись через соцсети.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Наркополицейские Кандалакши получили информацию о том, что местный житель распространяет через социальные сети запретные вещества. Наркотики, которыми торговал северянин в соем "интернет-магазине", были растительного происхождения.

- Сотрудниками незамедлительно были предприняты меры по поимке подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный кандалакшанин, ранее не судимый. В ходе обыска у него были найдены 5 свертков на 4 грамма гашиша, а также тайник с «закладкками», которые подозреваемый планировал продавать через социальные сети, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Молодого человека ждет до 12 лет колонии. Именно такое наказание предусмотрено статьями 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 228.1 УК РФ(незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств).

ИСТОЧНИК KP.RU

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