Разбойника, напавшего на мурманчанку с ножом ради бижутерии, посадили на 10 лет

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-13T16:12:53+03:00

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От происшествия, которое случилось 26 мая в подъезде одного из домов по улице Хлобыстова в столице Заполярья, повеяло, казалось бы, навсегда ушедшими 90ми. Напомним, 31-летний житель Мурмашей с приятелем сначала долго пасли свою жертву, а когда та зашла в парадную, мужчина напал на нее с ножом. Добычей разбойника стали сережки стоимостью 980 рублей. Преступник скрылся, а женщине пришлось приходить в себя после нападения в больнице. Правда, пробегал мурмашинец недолго – его задержали через три дня в Коле. А на днях он предстал перед судом по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

- Мужчина честно признался, что по сути ему было все равно кого грабить. Он приметил на женщине блестящие сережки и подумал, что они дорогие, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

К слову, разбойник оказался неоднократно судим, в том числе и за аналогичное преступление. Суд расценил его действия, как особо опасный рецидив и отправил на 10 лет в исправительную колонию особого режима, добавив к основному наказанию еще два года ограничения свободы.

- Также осужденного обязали компенсировать своей жертве моральный вред, который она оценила в 50 тысяч рублей. Больше 17 тысяч с него уже взыскали, - уточняют в прокуратуре Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU