В Мурманской области на одну вакансию для студентов претендует шесть человек

СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-13T16:29:36+03:00

Молодые люди рассчитывают на зарплату не ниже 25 тысяч рублей

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Летом одни молодые люди становятся студентами, а другие, получив диплом, начинающими специалистами. Первым хочется найти на время учебы подработку, другим - устроиться на хорошее место. Специалисты HeadHunter Северо-Запада выяснили, насколько легко это сделать.

Оказалось, что на одну вакансию в сфере "Начало карьеры, студенты" в Мурманской области претендует почти 6 человек. Для сравнения, почти 12 в Калининградской области, 11 в Карелии, 10 в Санкт-Петербурге, но 5 в Ленобласти и Псковской области. При этом жители Заполярья хотят зарплату не менее 25 тысяч рублей. Самый большой аппетит у жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти - 30 тысяч, а скромнее хотят получать в Новгородской, Псковской областях и Карелии - 20 тысяч рублей.

- Кроме того, аналитики проанализировали резюме начинающих специалистов и студентов из Мурманской области, которые рассматривают варианты трудоустройства за пределами региона. Таковых набралось 14%. В основном соискатели готовы к переезду в Санкт-Петербург (15% от всех резюме в профобласти "Начало карьеры, студенты"), Москву (8%) и в другие регионы России (без указания конкретных – 6%). Больший интерес к релокации проявляют представители административного персонала, ИТ-специалисты, работники сферы продаж, производства, транспорта и логистики, добычи сырья и управления персоналом, - сообщили в компании.

При этом в той же северной столице готовы переехать 18% молодых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU