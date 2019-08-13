В Мончегорске врачебная ошибка едва не убила одного из близнецов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-13T16:16:57+03:00

Владику почти три года. Но он не умеет сам сидеть и ходить. Фото: vk.com/vladik_smeliy

Владику Буданову почти три года, но он сам не сидит и не ходит

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Глава Кандалакши и подведомственной территории Михаил Павлов рассказал на личной странице о беде семьи из Кандалакши.

К нему обратились за помощью молодые родители, которые из-за врачебной ошибки едва не потеряли своих детей.

- У нас малыши-близнецы! Врачебная ошибка и роды в 28 недель! - рассказывает о своей проблеме мама детей Илона Белова. - Детей спасли. Одного сына вытянули - Георгий пошел в 1,7 года, а второй на инвалидности. Владик почти в три года не сидит и не ходит.

Семья как могла занималась мальчиками: походы по врачам, специальная гимнастика, массажи и многое другое. Георгий почти не отстает в развитии, а вот Владиславу надо больше внимания. Родители близнецов не справляются материально, ведь их мама не может выйти на работу, а пособие от государства стало меньше. В августе и сентябре Владика хотят свозить в центр "Олинек" в Варшаве для прохождения интенсивного курса.

- Билеты, брони, авансы были сделаны за год вперед в надежде на помощь фондов, в которых очередь так и не двигается. Поддержите нас, пожалуйста! нас всегда есть прогресс на занятиях и эти занятия должны быть постоянными чтобы все "небольшие" умелки собрались в одну большую, - продолжает мама ребят.

На каждый курс и проживание за границей надо свыше 300 тысяч рублей. И семья мальчиков надеется на помощь земляков. Узнать, как помочь Владику, можно в группе его поддержки в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU