В Мурманске испортили работы художников на ограждении вокруг «Родины»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-13T14:54:47+03:00

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Забор у кинотеатра «Родина» должен превратиться в настоящую картину. Мурманские художники продолжают работать над арт-объектом, на котором в скором времени должны были появиться рисунки, выбранные по итогам конкурса «Городские истории». Но работы затянулись. В воскресенье неизвестные испортили подготовленное ограждение надписями, чем обеспечили трудящихся над этим объектом двойной работой – теперь им нужно и закрасить испорченное, и заново нанести рисунок.

- Мне бы очень хотелось, чтобы жители города Мурманска с уважением отнеслись к труду художников, которые стараются сделать наш город ярче и эстетически привлекательнее. Тем, кто совершает такие поступки, могу предложить посотрудничать с нами, а не портить наш город. Давайте сделаем Мурманск красивым вместе, - прокомментировал ситуацию Леонид Мостовой, директор «Дома Молодежи» города Мурманска.

Напомним, на строительном заборе у ремонтируемого кинотеатра «Родина» появятся две картины мурманских авторов: Полина Рак «Ни конца, ни края» и изостудия «Ультрамарин» «Солнечный год».

ИСТОЧНИК KP.RU