В Мурманской области станет больше соотечественников-переселенцев, имеющих право на выплаты

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-13T13:25:37+03:00

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Ежегодно в Россию стремятся попасть сотни тысяч иностранцев, большая часть из них – участники государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников в Россию.

Для тех, кто переехал в Мурманскую область из-за рубежа, комитет по труду и занятости населения вносит изменение о порядке предоставления единовременных денежных выплатах. Последнее изменение было утверждено постановлением от 1 апреля 2019 года. В этот раз они направлены на расширение категорий участников госпрограммы.

Как известно, цели данной программы – организовать процесс переселения соотечественников, а также, привлечь специалистов, востребованных в регионах профессий и навыков.

– Сограждане, получившие в 2019 году свидетельство участника Госпрограммы на территории региона, будут иметь право на выплату, после подписания соответствующего постановления, – сообщают в комитете по труду и занятости населения Мурманской области.

Какие документы нужны?

Для получения выплаты следует обратиться в центр занятости населения, при себе иметь: паспорт, свидетельство участника Госпрограммы и реквизиты счета, куда поступят деньги. Полная информация указана на сайте комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU