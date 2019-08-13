В Мурманской области станет больше соотечественников-переселенцев, имеющих право на выплаты
Ежегодно в Россию стремятся попасть сотни тысяч иностранцев, большая часть из них – участники государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников в Россию.
Для тех, кто переехал в Мурманскую область из-за рубежа, комитет по труду и занятости населения вносит изменение о порядке предоставления единовременных денежных выплатах. Последнее изменение было утверждено постановлением от 1 апреля 2019 года. В этот раз они направлены на расширение категорий участников госпрограммы.
Как известно, цели данной программы – организовать процесс переселения соотечественников, а также, привлечь специалистов, востребованных в регионах профессий и навыков.
– Сограждане, получившие в 2019 году свидетельство участника Госпрограммы на территории региона, будут иметь право на выплату, после подписания соответствующего постановления, – сообщают в комитете по труду и занятости населения Мурманской области.
Какие документы нужны?
Для получения выплаты следует обратиться в центр занятости населения, при себе иметь: паспорт, свидетельство участника Госпрограммы и реквизиты счета, куда поступят деньги. Полная информация указана на сайте комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU