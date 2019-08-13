В Мурмашах младший инспектор за 17 тысяч рублей пронес в колонию №18 сим-карту

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-13T09:46:52+03:00

А вот доставить осужденному телефон и комплектующие к нему ему помешали правоохранители

Изменить размер текста: A A

Поправить свое материально благосостояние решил младший инспектор исправительной колонии строго режима №18, а в итоге остался и без денег, и без работы, да еще и под статью Уголовного кодекса попал.

- По версии следствия, 5 августа сотрудник учреждения получил от родственников осужденного 17600 рублей. Взамен 34-летний младший инспектор должен был пронести в колонию сим-карту, мобильный телефон и комплектующие к нему – все эти предметы запрещены на территории ИК-18. После того, как он выполнит условия договора, родственники должны были заплатить ему еще 7400 рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Поначалу все шло хорошо. Младший инспектор передал осужденному сим-карту, а пронести остальное ему помешали сотрудники ОМВД по Кольскому району. Нечистого на руку северянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия».

- Преступление удалось выявить в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН и сотрудниками экономической безопасности полиции. Сейчас младший инспектор дает признательные показания. В качестве меры пресечения ему избрана подписка не выезде и надлежащем поведении, - уточняет Алина Александрович.

Сотруднику ИК-18 грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU