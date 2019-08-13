2019-08-13T09:46:52+03:00
Происшествия

В Мурмашах младший инспектор за 17 тысяч рублей пронес в колонию №18 сим-карту

А вот доставить осужденному телефон и комплектующие к нему ему помешали правоохранители
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Сим-карта и мобильный телефон для осужденного подвели младшего инспектора ИК-18 под монастырь.Сим-карта и мобильный телефон для осужденного подвели младшего инспектора ИК-18 под монастырь.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Поправить свое материально благосостояние решил младший инспектор исправительной колонии строго режима №18, а в итоге остался и без денег, и без работы, да еще и под статью Уголовного кодекса попал.

- По версии следствия, 5 августа сотрудник учреждения получил от родственников осужденного 17600 рублей. Взамен 34-летний младший инспектор должен был пронести в колонию сим-карту, мобильный телефон и комплектующие к нему – все эти предметы запрещены на территории ИК-18. После того, как он выполнит условия договора, родственники должны были заплатить ему еще 7400 рублей, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Поначалу все шло хорошо. Младший инспектор передал осужденному сим-карту, а пронести остальное ему помешали сотрудники ОМВД по Кольскому району. Нечистого на руку северянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия».

- Преступление удалось выявить в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками отдела собственной безопасности регионального УФСИН и сотрудниками экономической безопасности полиции. Сейчас младший инспектор дает признательные показания. В качестве меры пресечения ему избрана подписка не выезде и надлежащем поведении, - уточняет Алина Александрович.

Сотруднику ИК-18 грозит от трех до восьми лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области станет больше соотечественников-переселенцев, имеющих право на выплаты
В Апатитах сделали арт-объект из булыжника, в Североморске - из старых батарей
Госжилинспекция Мурманской области лишила две управляющие компании лицензий
Пьяная апатитчанка пыталась избить брата в патрульной машине
На закладку ветропарка в Мурманской области приедет посол Италии
Для Кандалакшской ЦРБ закупили 27 единиц современной медтехники
Жительница Полярных Зорь просит вывезти из Абхазии умирающего щенка
До 100 приступов в сутки: 11-летнему мальчику из Североморска нужна помощь, чтобы встать на ноги
Мурманская область попрощалась с белыми ночами до весны
Мужчина уехал из Санкт-Петербурга в Мурманскую область продавать участок и пропал
Телеканал "Еда" снял передачу про Териберку
25-летний мурманчанин увидел, как грабитель напал на пенсионерку, и спас ее
Жители Мурманска систематически выкидывают не тот мусор
В Кандалакше следователи разбираются в полицейском погроме в букмекерской конторе
Сломавшая спину девочка из Североморска пыталась сбежать из дома
В Снежногорске установили памятник нерпе
Мурманчан напугал разгуливающий без штанов мужчина
Театр одного актера: В Кандалакше должник попытался «развести» судебных приставов
На Ладожском вокзале поймали жителя Мурманской области, который решил вместо собеседования украсть ноутбук
В Мурманской области тысячи человек пришли почтить память погибшего 19 лет назад экипажа подлодки "Курск"
По улицам Кандалакши ночью разгуливала медведица с медвежонком