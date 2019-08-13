До 100 приступов в сутки: 11-летнему мальчику из Североморска нужна помощь, чтобы встать на ноги

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-13T09:16:53+03:00

Алеше только 11 лет. Но он уже прошел непростой путь.

Мама одна воспитывает сына-инвалида и не справляется с его недугами материально

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Маленькому Алеше Кашину было всего 17 дней, когда начались его проблемы со здоровьем - судороги. Малыша стали возить по врачам: Мурманск, Санкт-Петербург, Москва.

Диагнозы росли как снежный ком: левосторонний спастический гемипарез, состояние после вертикальной функциональной гемисферотомии справа по поводу фокальной кортикальной дисплазии, структурная фокальная эпилепсия, задержка психо-речевого развития.

В сентябре 2017 года мальчику сделали трепанацию черепа, чтобы убрать приступы (их было до 100 в сутки!), - ему навсегда отключили правую половину мозга. Сейчас ребенку только 11 лет...

- После операции у меня сын стал не ходячим! И еще пошло осложнение на левую сторону: рука, нога, лицо! Добавился диагноз - левосторонний гемипарез! - пишет мама мальчика Татьяна Кожевникова.

Осенью Алеше назначили еще одну операцию. И его мама просит земляков о помощи. Сына она воспитывает одна, отец платить алименты, но их не хватает. Ведь для мальчика надо покупать памперсы, пеленки, лекарства, оплачивать проезд на такси.

- Ко всем нашим бедам добивался огромный долг за коммунальные услуги. Так как все средства уходили на покупку лекарств, обследования, поездки, то я не могла в полной мере платить за них, - продолжает Татьяна. - Нам очень нужна ваша помощь и поддержка, чтобы поставить нашего сыночка-ангелочка на ножки, он очень хочет бегать и прыгать как и раньше!

Узнать, как помощь Алеше. можно в его группе поддержки в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU